Kolm turismitähte annavad Eestisse tulekuks järjest rohkem põhjust

Teine nominent aasta turismiedendaja tiitlile tuleb Tartust ja selleks on Teaduskeskus Ahhaa. Keskuse teadusliku poole eest vastutav juht Pilvi Kolk selgitab, et 2022. aasta on neile olnud ootamatu – valmistuti koroona tõttu tegevuste ära jäämiseks ja uute piirangute naasmiseks, kuid nii ei läinud. Kui Fotografiska alles ootab viiruse-eelse külastajate taseme naasmist, siis teaduskeskus juba saavutas selle.

Eristuv on ka nende püsikliendiprogramm sõbrakaartide näol, mis on tänaseks kasvanud kolme-kihiliseks. Erinevaid teenuseid pakuvad nad nii tudengitele, tavakülastajatele kui ka nn patroonidele, kellele kunsti ja Fotografiska siinne toimetamine ehk kõige enam hinge läheb. Kaardiomanikele pakutakse eraldi programmi ja neile on avatud ka kõigi teiste Fotografiskate uksed.

„Üheks meie alustalaks on näituste vahetamise kiirus, mis on umbes üks kord kuus, ning iga uus näitus on tähtsündmus, mille juurde pakume inspireerivat publikuprogrammi,“ toob Aasmäe välja. Olulised verstapostid on ka muuseumi sünnipäevad, mis hõlmavad sel päeval programmina kogu maja ja sisehoovi ning jäänud külalistele kauaks meelde.

Kuigi Fotografiska Tallinn on kohalik ettevõte ja kohalike ettevõtjate ning inimeste vedada, on nad osa globaalselt brändist, mida tunti lähiriikides rohkemgi kui siin. Avamisel oli seetõttu järjekord ukse taga.

Keskus on planeeritud nii, et kaks korda aastas vahetub kolmandik ekspositsioonist ja igal aastal luuakse uus interaktiivne näitus originaaltoodangut. Näiteks tänavu on väga populaarne näitus olnud kaasa haaravate ja tegutsema panevate atraktsioonidega näitus „Ahhaa, sport!“. Suursündmus on ka lahingurobotite võistlus Robolahing, millest on viimastel aastatel iga kord vähemalt 750 vaatajat osa saanud.

Muuseum teeb ka tihedat koostööd linna ja piirkonna teiste turismiasutuste ning muuseumidega. Näiteks värskelt tähistatud 25. sünnipäeva puhul olid koostööpartnerid üle Eesti kutsutud programmi osalema ning nii tõusis nähtavus tõusis kõigi jaoks. „Isegi kui meie oleme põhjus, miks pere otsustab tulla Tartusse, siis üksi jääb meist väheks ja tuleb pakkuda tegevust terveks nädalalõpuks koos teiste turismiasutustega,“ toob Kolk välja.

Ahhaa keskuse peamine turundustegevus on suunatud maja avamisest peale Läti suunas ja see on ka vilja kandnud, sest kolmandik külastajaid tuleb lõunanaabrite seast. „Meil tihedam koostöö kohalike suunamudijatega ning ühe agentuuriga. Loomulikult on meil tööl läti keelt kõnelevad töötajad ning ka maja tekstid ja programm on osalt läti keeles,“ selgitab üks keskuse juhte.

Ahhaa keskus alustas augusti lõpus taas väga populaarsete teadusvõistluse Rakett69 laagrite juhendajate koolitamisega ning sellel sügisel peaks tuhanded koolilapsed saama võimaluse taas võistelda tuntud formaadis üle Eesti. Novembris on Robolahing esimest korda toimumas Tallinnas ning novembri lõpus avavad nad uue näituse „Ahhaa, aju!“, mis tuleb nende juurde Heureka teaduskeskusest Soomes ning mille ettevalmistused juba käivad.

Pandeemia teeb tunnustuse eriti magusaks

Kolmanda nominendi leiame peamiselt tegutsemas Tallinnas ja selle ümbruses, viimastel suvedel on neid rohkem näha ka teistes linnades. Sel aastal Eestisse jõudnud Michelini tärnide jagamisel riisusid OKO Restoranide perekond koore, sest pooled ehk neli nende restoranidest said pärjatud või ära mainitud.