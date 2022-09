USA suurpank: Euroopa keskpanga intressid tõusevad sel aastal veel oluliselt

Täpsemalt on sel aastal veel ees ootamas kaks keskpanga nõukogu kohtumist, kus otsustatakse rahapoliitika suuna üle: 27. oktoobril ja 15. detsembril.

Goldman Sachsi ökonomist Jari Stehn märkis, et kui varem prognoosis ta mõõdukamat tõusutempot ehk 0,5% tõusu, siis neljandas kvartalis kasvava inflatsiooni tõttu on keeruline tõusutempot alla lasta.

Investeerimispank prognoosib, et intresside tõstmine jätkub ka järgmisel aastal, kui veebruaris tuleb täiendavalt poole protsendine tõus, mis võiks ka olla tipp. „Kui rahapoliitika muutub karmimaks, hakkavad inflatsiooninäitajad stabiliseeruma ning on selgem, kas euroala on majandussurutises või mitte,“ märkisid ökonomistid.