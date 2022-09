Teise samba peatatud maksed kompenseeritakse 2023. aastal

Kompenseeritavate summade lõplik suurus selgub 2023. aasta jaanuari alguses, mil on teada kohustuslike pensionifondide keskmine tootlus perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini. Kui keskmine tootlus on positiivne, suurendatakse selle võrra kompenseeritavaid summasid.

Kui sel aastal on pensionifondid olnud valdavalt miinuses, siis alates 2020. aasta juulist on enamik siiski jätkuvalt plussis. Pensionikeskuse andmetel on alates 2020. aasta keskpaigast 26 teise samba fondist miinuses 11 fondi, kõige enam Tuleva Maailma Võlakirjade pensionifond (–14,27%), Luminor C pensionifond (–13,08%) ja Swedbanki pensionifond Konservatiivne (–8,21%).