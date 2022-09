EstBAN10 Angel Summitile on lisandunud esineja, kes on olnud Euroopa patendivolinik juba 30 aastat

Programmi on lisandunud näiteks Axel Stellbrink, kes on Saksamaa ja Euroopa patendivolinikuna töötanud 30 aastat. Tal on üle 20 aasta kogemust juhtiva partnerina Saksamaa ühes parimas Euroopa patendiõiguse büroos, kus ta lõi kohtuvaidluste osakonna. Ta rajas ettevõtte Quant IP, mis tegeleb innovatsiooni trendide, riskide ja investeeringutega, ning tegutseb seal siiani. Veel asutas ta Stellbrinki & Partneri patendivolinikud, kes on esindanud paljusid rahvusvahelisi idufirmasid ja suurettevõtteid nii süüdistuste esitamisel kui ka kohtuvaidlustes. Stellbrinki & Partneri üks erilisi fookusi on idufirmade strateegia ja väärtuste kujundamine.