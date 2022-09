Õnnetu algus. Alates Liz Trussi võimuletulekust on Londoni börsi väärtus kahanenud pea pool triljonit

Väljaanne toob välja, et kui Liz Truss sai tooride parteis juhtohjad kätte 5. septembril ning päev hiljem asus peaministri ametisse, siis pärast seda on aktsia- ja võlakirjaturu väärtus kahanenud pea 500 miljardi dollari võrra.

Briti FTSE 350 indeks, mis koosneb 100 suurest ekspordile keskenduvast ja 250 koduturule keskenduvast ettevõttest, on kaotanud pärast Trussi võimuletulekut rohkem kui 300 miljardit dollarit oma turukapitalisatsioonist. Kui dollarites väljendatuna on summa massiivne, siis protsentuaalselt mitte sedavõrd: indeksi langus on olnud vaid 4%. Aasta algusest on indeks 10% miinuses. Samas on Briti nael viimase kolme nädalaga nõrgenenud märkimisväärselt ehk 6,7%, mis suurendab summat dollarites mõõdetuna.