Tööandjate keskliit koostas riigile tegevusplaani: 50 ettepanekut ja lahendust

Manifesti pealkiri „Aeg on olla ajast ees“ kirjeldab tööandjate ootust Eesti riigi juhtimisele. Viimased aastad oleme liikunud kriisist kriisi. Sõja ja pandeemia tõi väliskeskkond, ent probleemid vinduvad tervishoius, energeetikas, riigijuhtimises, hariduses ja tööturul.

Tööandjate sõnul on oluline strateegiline lähenemine ja juhtimine, samuti tähtsa eristamine vähemtähtsast. Ambitsioonikate eesmärkide sõnastamine, selge tööplaan, ressursside eraldamine ja vastutuse võtmine, süüdlaste ja vabanduste asemel lahenduste otsimine – nii saavad asjad tehtud ja seda ootame ka Eesti riigi juhtimises, seisab liidu avalduses.

Eesti senise edu jätkumine pole avatud maailmas tööandjate kinnitusel paratamatu. Selle proovikivi ületamine nõuab riigijuhtidelt strateegilisemat juhtimist, mille puhul tehtavad otsused ületaksid nelja-aastast valimistsüklit. Pikaajaliste eesmärkide elluviimiseks ei tohi otsuste hindamisel kasutada skaalat „populaarne/ebapopulaarne“, vaid „vajalik/ebavajalik“.

Eesti siht peab liidu teatel olema piirkonna kõige konkurentsivõimelisema ettevõtluskeskkonna loomine, atraktiivse maksusüsteemi, usaldusväärse õigusruumi, mõistlike energiahindade ja töökate inimestega. Eesti peab olema riik, mis meelitab, mitte ei tõrju uusi investeeringuid. Eesti konkurentsieelis on olnud õhuke ja tõhus riik ning seda peab hoidma, jätkuma peab ka riigireform.

Tööandjate keskliidu teatel kasvab riigi ja elanike heaolu ettevõtlikkuse, mitte maksude tõstmise või riigi jagatud abi kaudu. Heaolu kasvu eeldus on palgakasv, sest Eesti maksulaekumistest 80% on seotud palkadega. Palgakasvu eeldus on ettevõtete lisandväärtuse ja tootlikkuse kasv, mida omakorda veab innovatsioon. Vaid kasvava tootlikkusega ettevõtted suudavad kasvatada oma töötajate palka ning omanike ja riigi tulusid.