Eesti Energia juhi kohale saab kandideerida veel vaid loetud päevade jooksul

Eesti Energia juhatuse esimehe töö põhieesmärk on juhtida kõiki ettevõtte strateegilisi ärisuundi. „Oled eduka ning areneva äri järgmise arenguetapi suunaseadja. Sinu kujundada on ettevõtte juhtimismeeskond ja selle rollid ning tänapäevane, kaasav ja väärtustav organisatsioonikultuur,“ kirjutatakse kuulutuses.

Uue juhi eestvedamisel viiakse ellu visioon, täiendatakse strateegiat ning koos partnerite ja meeskonnaga saavutatakse tulemused, et pakkuda tulevikku vaatavaid lahendusi. Eesti Energia juhi kohale sobib inimene, kel varasem kogemus tippjuhina suurettevõttes. Kandidaat peaks olema haritud, laia silmaringiga ning mõistma hästi ühiskonda laiapõhjaliselt mõjutavaid otsuseid ja protsesse. Tutvu kuulutusega lähemalt SIIT.

Juhatuse esimehe kohalt lahkumine ei tulnud Sutteri enda initsiatiivil, vaid oli energiaettevõtte nõukogu otsus. „Hando on kaheksa aastat Eesti Energiat juhtinud, ka eelmistel juhtidel oli analoogne staaž,“ põhjendas nõukogu esimees Anne Mere tehtud otsust. Sutter on Eesti Energiat juhtinud 2014. aasta 1. detsembrist ja ettevõtte nõukogu on pikendanud tema lepingut varem kaks korda.