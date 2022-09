Swedbank: eestlaste hinnangul on parimaks investeerimisvõimaluseks kinnisvara

Võrreldes eelmiste aastatega on kasvanud erinevate säästmis- ja investeerimisvõimaluste kasutamine. Kasvanud on nii nutikate kogumisrakenduste populaarsus kui ka kolmandasse pensionisambasse ja aktsiatesse investeerimine. Kõige paremaks investeeringuks peavad Eesti elanikud jätkuvalt kinnisvara.

Swedbanki investeerimise ja kogumise valdkonna juhi Siim Uusma sõnul on üle-eestilise uuringu tulemustest näha, et inimeste suurenenud huvi rahatarkuse ja investeerimise vastu on jõudnud järjest enam tegudesse. „Kui veel kaks aastat tagasi oli säästukonto kasutajaid 31 protsenti, siis tänavu ulatus see juba 43 protsendini. Võrreldes eelmise aastaga on uuringu järgi kõige kiiremini kasvanud aktsiatesse ja investeerimisfondidesse investeerijate osakaal, mõlemad ligi viie protsendi võrra vastavalt 21 ja 14 protsendini elanikkonnast,“ selgitas Uusma.