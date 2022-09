Äripäeva rikaste TOP: esikolmikus ainult miljardärid

Kohalikud investorid on kangesti oodanud, millal saaksid tavainimesed kaasa sõita Bolti kasvulooga. Börsile minekust on viimase aasta jooksul ilmunud mitmeid spekulatiivseid lugusid, kuid avalikuks minemine ettevõtte jaoks veel prioriteet pole. Põhjus on lihtne: erainvestorite käest saab praegu sisuliselt samadel tingimustel rahastust, mis võtab kiirustamist maha. Sealjuures pole ka survet Bolti investeerinud USA suurfondidelt.

„Kui me näeksime, et avalikul turul oleks meie sektori ettevõtted palju kõrgemalt hinnatud, siis see oleks selge materiaalne põhjus, miks avalikuks minna,“ rääkis Martin Villig aasta algul.

Uurides, kas börsi valikuks võib osutuda New York, Amsterdam, London või Frankfurt, ütles Villig, et arvestades, et need on kõik läänemaailma suurimad börsid, siis võib väita, et kõik on kandidaadid. Veel ei välista Villig ka topeltnoteerimist Tallinna börsil, et kohalikud investorid saaksid lihtsamini ettevõttesse investeerida. „Jällegi potentsiaalselt on võimalik, aga kuna hetkel pole börsile minek lähiaja plaanides, pole sellele mõttele aega kulutanud.“