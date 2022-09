Peale pandilaenude on DelfinGroupil veel kolm ärisegmenti: tarbijalaenud, „osta kohe, maksa hiljem“ laenud ja taastatud toodete müük, mida läbi filiaalide tehakse. Filiaale ehk pandimaju on kokku 92, millest ühe kaubamärk on Riga City Pawnshop ja ülejäänud margi Banknote all.