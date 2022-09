Aastane hinnatõus 209,8%!

„Kask kotis – 8 eurot,“ kirjutab üks müüja Facebookis küttepuude müügigrupis 40-liitrise võrkkoti hinna. Järgmise hind on sama, kojutoomine veel kümme eurot. Kolmas kirub: näe, K-Rautas kott palju odavam, veidi üle viie euro kuiva kase eest. Teised toovad ta maa peale: no vaata ikka koti suurust ka, seal kott ainult 28 liitrit! Üks kalleimaid pakkumisi, mis hakkab internetis tuulates silma, on 17-liitristesse kottidesse kokku pakendatud lepa- ja kasehalud, esmapilgul soodsa hinnaga 3.33 koti eest. Nii pakendades saab ka odavama lepa eest kase hinna kätte!