Eesti kaubanduskoda: suurettevõtted vajavad toetavaid meetmeid

Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt võivad liikmesriigid sekkuda väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele tarnitava elektri hinna kujundamisse teatud kriteeriumite täitmise korral.

Oma vastuses ministeeriumile tõi kaubanduskoda välja, et lisaks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele tuleb anda liikmesriikidele võimaluse kehtestada teatud soodustusi ka suurettevõtetele.

Ettevõtjad tõid tagasisides välja, et suurtel tootmisettevõtetel, mis omavad ööpäevaringselt töötavaid tootmisliine, on keeruline võtta kasutusele ajutisi meetmeid elektri kokkuhoiuks, sest reeglina on tootmisliinide käigus hoidmine ka väga kõrge elektrihinna juures ikkagi odavam, kui nende seiskamine ning seejärel uuesti käivitamine.

Seetõttu ootavad ka suurettevõtted, et liikmesriikidel võimaldataks sekkuda neile tarnitava elektri hinna kujundamisse, sest vastasel juhul võib see kahjustada nii Eesti kui ka Euroopa Liidu konkurentsivõimet tervikuna.

Kaubanduskoda ei poolda fossiilkütustele ajutise solidaarpanuse kohaldamist

Euroopa Komisjon ettepaneku kohaselt kohaldatakse nafta-, gaasi-, söe- ja rafineerimissektoris saadud ülemäärase kasumi suhtes ajutist solidaarsuspanust. Solidaarsuspanuse suurus hakatakse arvutama 1. jaanuaril 2022 või pärast seda alanud eelarveaasta maksustatavalt kasumilt, mis on üle 20 protsendi suurem kui 1. jaanuaril 2019 või pärast seda alanud kolme eelarveaasta keskmine maksustatav kasum. Ettepaneku kohaselt on ajutise solidaarsuspanuse määr vähemalt 33 protsenti.

Kaubanduskoda on fossiilkütustele ajutise solidaarpanuse kohaldamise vastu. Näiteks tekib küsimus, millisel õiguslikul alusel on võimalik rakendada solidaarsuspanuse võtmist tagasiulatuvalt. Kaubanduskoja hinnangul riivaks see mitmeid olulisi põhimõtteid, näiteks õigustatud ootuse põhimõtet, sest energiaettevõtjad ei ole täiendava maksuga arvestanud.

Lisaks pidas koda vajalikuks märkida, et ettevõtjad ei ole rahul sellega, kuidas mitmete olulise sisuga õigusaktide, muuhulgas ka käesoleva ettepaneku puhul ettevõtjaid küll näiliselt kaasatakse aruteludesse, kuid tegelikkuses on ettepanekute esitamiseks antav ajaraam ebamõistlikult lühike ning seetõttu on väga keeruline anda sisulist tagasisidet nii lühikese ajaperioodi jooksul.