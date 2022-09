Säästud ja turvalisus käsikäes: kuidas koduste elektriseadmetega ümber käia?

Kindlasti on nii mõnigi eestimaalane viimaste uudiste valguses üle vaadanud oma elektritarbimise. Gjensidige tellitud ja NielsenIQ läbiviidud uuringust selgus, et 70% eestlastest lülitab oma elektriseadmed pikemaks ajaks kodust lahkudes korralikult välja ning 31% keerab kinni vee. Samas ütleb 19% inimestest, et pikemaks ajaks kodust ära minnes ei võta nad kasutusele muid ohutusabinõusid kui ainult ukse lukustamine.

„Kodust pikemaks ajaks lahkudes tasub võimalikud seadmed turvaliselt seinast välja võtta ja jätta elektriühendusse vaid tehnika, mis on hädavajalik ka kodust eemal olles, näiteks külmik. Kuna ka väljalülitatud pistikus olevad seadmed võivad tarbida elektrit, tasub need nii ohutuse kui ka kokkuhoiu mõttes pistikust eemaldada. Kasutusjuhendid ja tooteinfo pannakse kaasa põhjusega - nendega tasub hoolega tutvuda, et saada rohkem infot seadme turvalise käsitlemise kohta,“ sõnas Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev.

Kaasaegsed seadmed aitavad kulusid kokku hoida

Energiatehnoloogia professor Alar Konisti sõnul peaks iga seadme juures teadma, mis on tema kasutusotstarve ning ega pidev sisse ja väljalülitamine selle eluiga ei lühenda või eelseadistatud programme ei tühista. „Kurssi tuleks end viia sellega, et millise energiamärgisega seadmed kodus on ning kui palju nad tarbivad töö ja puhkeolekus. Tihtilugu võib pidev võrku ja võrgust lahti lülitus seadmete eluiga lühendada ning remont või uue ost läheb kallimaks, kui väikese energiakasutuse eest tasumine,“ tõdes Konist ja soovitas pigem pikemaks ajaks lahkudes elektri välja lülitada kilbist, et olla kindel, et kõik tarbijad on tagant ära.