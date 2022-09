OTSEPILT ja -BLOGI | Hando Sutter: meil on piisavalt võimekust, aga üks murekoht siiski on

Rahvas on äraootaval seisukohal ja küsimusi, nagu mis saab talvel või milliseks kujuneb universaalteenuse hind, on omajagu. Sellest tulenevalt annab ülevaate Eesti Energia juht Hando Sutter, kuidas kujuneb universaalteenuse hind ja mida tuleb kliendil nüüd teha.

Samuti kordab üle, kuidas kujuneb elektri hind ja miks on see täna niivõrd kõrge ning mainimata ei saa jääda ka eesolev talv - mida on oodata.