iPhone 14 nüüd Eestis: rabav kaamera, uued turvaelemendid ja iPhone’i ajaloo kõige pikem aku eluiga

iPhone 14 ja 14 Pro seeria nutitelefonide funktsioonidest ja uuendustest räägib tunnustatud riistvarainsener Andrey Mikhailov.

Läbi aegade kõige arenenum Pro tootevalik

Pro-seeria, mis on klientide seas kõige populaarsem mudel, on uue iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Maxi tulekuga silmanähtavalt edasi arenenud ning seda tänu kiirele, võimsale ja efektiivsele protsessorile A16 Bionic. Tänu sellele kestab aku kauem ja iPhone 14 Pro mudel peab videoid mängides vastu kuni 23 tundi ning muusikat kuulates 75 tundi. iPhone 14 Pro Maxiga on samad näitajad vastavalt 29 ja 75 tundi.

Üks Pro-seeria peamisi täiustusi on ülihele ekraan. Viimastel Pro-seeria telefonidel on Super Retina XDR ekraan, mille maksimaalne eredus on 2000 nitti, Seega on isegi kõige päikselisematel päevadel ekraani väga mugav kasutada.

Kõikidel iPhone 14 ja iPhone 14 Pro seeria telefonidel on innovaatiline turvaelement nimega Crash Detection, mis tuvastab auto- või mootorrattaõnnetuse. See tehnoloogia sisaldab endas erinevaid andureid, mis teevad omavahel koostööd: baromeeter tuvastab rõhumuutuse auto salongis, GPS-ühendus annab kiiruse muutumisel lisainformatsiooni ja mikrofon tuvastab valjud helid. Õnnetuse hetkel soovitab telefon automaatselt jagada enda asukohta ja teavitada õnnetusest häirekeskust ning olulisi kontakte. See innovaatiline tehnoloogia aitab abil jõuda sinuni just siis, kui sa seda kõige rohkem vajad.

iPhone 14 Pro seeria seadmete ekraani ülaosas on uus innovaatiline lahendus Dynamic Island, mis muudab teadete ja muu regulaarse info nägemise veelgi lihtsamaks ega sega eelnevaid tegevusi. Dynamic Island ei tööta ainult teadeteaknana, vaid sul on võimalus kontrollida mitut rakendust ühel ajal. Tänu interaktiivsele aknale saad vahetada muusikat, panna tööle taimeri ja samal ajal kasutada teisi rakendusi.