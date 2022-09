Incap Estonia: muutuseks on vaja Eestisse vähemalt paarkümmend tuhat uut inseneri

Üksjagu rängal olukorral on Lee sõnul kaks põhjust: hetkel koolides tehtav ettevalmistus ei ole piisavalt süsteemne, et kompenseerida pehmemate erialade varasemat populaarsust. Teiseks on Eesti tööstus ja tööjõuturg liikunud väärtusahelas ülespoole, mis tähendab omakorda seda, et teenindus ja allhanketööd asenduvad erinevate kõrgema väärtusega töödega. Väärtusahelas ülespoole liikumine tähendab, et konkureeritakse ametikohtadele, mille järgi on kasvav nõudlus kogu maailmas.