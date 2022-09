Taristuehituse Liidu visioonikonverents suunab pilgu Eesti teedevõrgu tulevikule

„Eesti Taristuehituse Liit on seadnud eesmärgiks viia Eesti Euroopa parima teedevõrguga riigiks. Teedevõrk on üks võtmeelemente meie ühiskonna ja riigi turvalisuse ja heaolus, mängides olulist rolli ka riikliku majandusarengu ja konkurentsivõime seisukohalt, „ sõnas liidu tegevjuht Tarmo Trei. „Usume, et riiklikul tasemel tuleb hakata teedevõrku enam investeerima, kvalitatiivseks hüppeks vajame pikka plaani riigi poolt, millele meie konverentsi tulevikku suunatud arutelud saavad olema üheks sisendiks.