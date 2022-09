Sinu ettevõtte uus tase!

Loomeinkubaatori inkubatsiooniprogramm aitab ja võimendab alustavaid ning kasvavaid väikeettevõtteid. Programmiga liitudes saab ettevõtja personaalse konsultandi, kes annab tagasisidet, aitab kaasa mõelda ja fookust seada. Loomeinkubaatori võrgustikus on enam kui 40 oma ala ekspertidest ärimentorit, kes jagavad soovitusi, teadmisi ja praktilist kogemust.

Loomeinkubaatori programmis osalev ja logopeedilisi õppemänge laste kõne arengu toetamiseks tootev Kõnekindlus peab programmi puhul oluliseks just ligipääsu koolitustele ja mentoritele. „Regulaarne konsultatsioon aitab fookust seada ning vaadata, kus ja millega abi vaja on. Samuti suunab konsultant õige mentori juurde, kelle praktilised teadmised võiksid kasulikud olla.“ Teine programmis osalev ettevõte Korrastuskunst, kes on esimene KonMari konsultant Eestis, kaalus programmiga liitumist pikalt. „Ma tükk aega mõtlesin, aga tänasel päeval ma olen liitumise üle nii õnnelik, sest üksi tegutsedes tundsin ma tõesti sellisest tugivõrgustikust puudust.“