Sanktsioonid räsivad. Venemaa plaanib hakata ise lennukeid tootma

Lääne kehtestatud karmid sanktsioonid on sundinud Vene majandust tegema suuri muutusi. Välismaised lennukid, peamiselt Boeing ja Airbus, moodustavad 95% reisijateveost. Sanktsioonidest tulenevalt on puudus varuosadest.

Reuters teatas augustis, et Venemaa lennuettevõtjad, sealhulgas riigi kontrolli all olev Aeroflot, kasutavad reisilennukeid, et tagada varuosad, mida ei saa osta välismaalt sanktsioonide tõttu.

Rostec, mida juhib Sergei Tšemezov, kes töötas koos Putiniga 1980ndatel, näeb murrangut võimalusena ehitada üles tugev ja iseseisev lennundustööstus. „Usume, et see protsess on pöördumatu ja Boeingi ja Airbusi lennukeid ei tarnita Venemaale kunagi,“ ütles ettevõte.

Venemaa lennuettevõtjad, sealhulgas Aeroflot, on ostnud Boeingi ja Airbusi lennukeid, kui nad püüdsid pärast 1990ndate aastate kaost oma lennukiparki taastada. Konkurentsivõimelise kodumaise alternatiivi loomine on keeruline. USAs asuva AeroDynamic Advisory tegevdirektori Richard Aboulafia sõnul on eesmärk ehitada 2030. aastaks 1000 reisilennukit „põhimõtteliselt võimatu“.

„Isegi kui nad said läänest pooljuhte ja muid olulisi komponente, oli neil väga raske toota rohkem kui käputäis reaktiivlennukeid,“ sõnas ta Venemaa plaanide kohta. Aboulafia lisas, et võrreldes uue seitsmeaastase eesmärgiga oli Venemaa ja ülejäänud Nõukogude Liit kokku ehitanud vaid umbes 2000 suurt kommertslennukit.

Pooled Venemaa lennukitööstuses 2021. aastal kasutatavatest komponentidest ja tehnoloogiatest on pärit välisriikidest, selgub valitsuse koostatud ja Reutersi poolt nähtud dokumendist „Tegevuse strateegilistest suundadest uutes tingimustes kuni 2030. aastani“. „Meie järgmine eesmärk on lühikese ajaga viia lõpule välismaalt tarnitud importosade asendamine paljulubavate lennundusprojektide - SSJ-New ja MS-21 - jaoks,“ ütles Rostec.

Venemaa ei looda rahvusvahelisele koostööle lääneriikidega