Nostalgiliselt 2010. aastast pärinevalt fotolt võib avastada, et Cheetose kartulikrõpsude eest tuli Rimis välja käia pisut alla poole euro. Täna leiab Rimi e-poest kõige soodsamad kartulikrõpsud 1,75 euro eest. On oht, et tootmiskulude kahekordistumine kergitab sama suurel määral ka jaemüügihinda.