Väljavool Euroopa aktsiatest on jõudnud kümnenditaguse kriisi tasemeni

Väljavool Euroopa aktsiafondidest on kaheksa järjestikuse kuu jooksul kokku 98 miljardit dollarit ehk 6% varadest, ütles pank EPFR Globali andmetele tuginedes. Selle järgi on väljavõtmised nüüd hullemad kui 2020. aastal esimese Covidi ehmatuse ajal ning võrreldavad 2011-2012 eurotsooni kriisi ajaga, vahendab Bloomberg .

Samas võib see nende sõnul olla ka signaal ostmiseks. Varasematel juhtudel, kui väljavoolud ulatusid 6% peale, tõusis MSCI Europe indeks seejärel järgmise 12 kuu jooksul 16%. Teisalt märgiti, et erandiks oli globaalne finantskriis, mil müümine siiski jätkus.

Seekord on Euroopa majandus taas majanduslanguse äärel, mida põhjustavad rekordkõrge inflatsioon, agressiivne keskpank ja tõsine energiakriis. Stoxx 600 aktsiaindeks vajus reedel karuturule peale üle 20% langust jaanuari rekordtasemelt. Sel nädalal ütlesid investeerimispanga Goldman Sachs strateegid, et nad ootavad, et regiooni kasumid langevad järgmisel aastal 10%.