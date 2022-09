Lähiajal võib mootorbensiini hind langeda veelgi, diislikütuse hinna osas ollakse aga eri meelt

Tanklakettide esindajad selgitasid, et mootoribensiini ja diislikütuse hinna vähendamist võimaldas maailmaturu toornafta hinnalangus. Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste sõnas, et väiksem toornafta nõudlus survestab Brenti toornafta hindu lähinädalatel tõenäoliselt veelgi allapoole, mis avaldub ka sisseostuhinades.

„Sellegipoolest on ebakindlus endiselt suur USA orkaani, võimaliku Iraani tuumaleppe, OPEC+ toornafta tarnete võimaliku katkemise ja geopoliitikast tingitud toornafta tarnehäirete tõttu. Peame aga silmas pidama, et tanklad müüvad valmistoodangut, ehk bensiini ja diislikütust, mille hind kujuneb eraldi börsinoteeringuga, kus arvestatakse ka euro ja dollari kurssi ja kõiki teisi turu mõjureid,“ tõi Sülluste välja. Ta lisas, et tuleb arvestada, et on algamas talvehooaeg. „Tanklad lähevad üle külmakindlama diislikütuse müügile, mis tulenevalt talvise diisli mõnevõrra kallimast tootmiskulust, võib tuua väikese lisa diisli hinnale,“ märkis Sülluste.