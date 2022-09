Peagi selgub universaalteenuse hind. Viimasel hetkel on toimunud üks muutus

Palju on infomüra ja kartust, et keegi teeb kuskil tarbija eest tema teadmata mingi otsuse. Selgub, et sugugi kõik elektrimüüjad ei pea korraldama „nobedate näppude vooru“.

Eile esines Eesti Energia juht Hando Sutter otseülekandes Delfi kuulajatele. Muu hulgas sõnas ta, et tal on börsipakett ja ta ei kavatse seda universaalteenuse vastu vahetada. Ta lisas siiski, et tarbijate taustad on erinevad. Sutter on varem mitu korda öelnud, et universaalteenus ei saa tulla odav. Seda kordas ta eile taas, teades praeguseks juba täpselt, milliseks see kujuneb. Praegu teabki seda hinda väike seltskond Eesti Energiast ja konkurentsiameti inimesed.