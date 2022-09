Tarbijad asendavad väljas söömise koduste mugavustoodetega, valitseb sealiha

„Ennustan, et tänavu eelistavad inimesed süüa rohkem kodus ning restorane külastatakse harvem. Üleüldine hinnatõus muudab väljas söömise väga kulukaks, kuigi ka restoranid peavad menüüdes muudatusi tegema, et hinnatõusu vähegi ohjeldada,“ lisas Nõo Lihatööstuse arendusmeeskonnaga liitunud tunnustatud kokk Marko Kokmann. Seda suundumust silmas pidades panustas Nõo Lihatööstus tervislike mugavustoodete arendamisse. „Tarbija saab panna kvaliteetsetest komponentidest valmistatud roa koos karbiga ahju, ega pea enne maitsva ning tasakaalus toidu nautimist rohkem midagi tegema,“ selgitas Kokmann.

Kruustük lisas, et Nõo Lihatööstuse jaoks on kõige olulisem, et inimesed ei peaks ka keerulistel aegadel loobuma tervislikust ja kvaliteetsest toidust. Kõik uudistooted on sellest põhimõttest lähtuvalt ka arendatud. „Meie ei kasuta mitte üheski tootes kondilihamassi ega muud madala kvaliteediga toorainet.“ Tervislikkust silmas pidades on toodetes vähendatud soolasisaldust ning ettevõte on loobunud maitsetugevdaja E621 lisamisest.