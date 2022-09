Rootsi teatel avastati Nord Streami torujuhtmetes neljas leke

„Kokku lekkeid on neli,“ ütles Hakan Karlsson Rootsi rannavalve juhtimiskeskusest neljapäeval Bloombergile.

Nord Stream 1 ja 2 maagaasitorustikest on viimaste päevade jooksul avastatud ohtlikud lekked. Saksa ajalehe Der Tagesspiegel andmetel kahtlustab Saksamaa valitsus, et lekked on põhjustatud tahtlikult. Valitsuse allikate sõnul ei saa see olla midagi muud kui sabotaaž.

„Me ei suuda ette kujutada olukorda, kus see ei oleks olnud sihipärane rünnak. Kõik märgid on kokkusattumuse vastu,“ on allikas lehele öelnud. Tagesspiegeli andmetel ründasid torusid allveelaevad või sukeldujad.

Vene gaasimonopol Gazprom teatas augustis, et kuu lõpus ja septembri alguses suletakse Nord Stream 1 gaasitoru kolmeks päevaks hoolduseks. Pärast hooldust pidid gaasitarned jätkuma, kuid Gazpromi teatel seda siiski teha ei saadud. Nord Stream 1 gaasitoru kaudu liigub tavapärastes oludes Venemaa gaas Saksamaale.

Nord Streami omanik ja haldaja on Nord Stream AG, mille enamusaktsionär on Venemaa riigifirma Gazprom. Nord Stream 2 omanik ja haldaja on täielikult Gazpromile kuuluv tütarettevõte Nord Stream 2 AG.

Kaardil on kujutatud kolme esimesena avastatud lekete asukohad.

