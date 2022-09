Lastega pered visakavad aastas pea 500 euro eest toitu prügikasti

​​56% Eesti perede igakuine toidu eelarve on kuni 400 eurot, 44% peredest aga enam. Suuremad on kulutused toidule lastega peredes, kõrgema sissetulekuga leibkondades ja enam kui kolm pereliikmega peredes.

„Pea ⅔ vastanutest tunnistab, et peab toiduraiskamise vähendamist oluliseks, aga tegelikult selleni ei jõuta,“ sõnas Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats. „Keskmine pere viskab igas kuus ära 27,5 euro väärtuses toitu. Tänane olukord on paljude perede jaoks selline, et iga kokkuhoitud euro on olulisem kui kunagi varem. Toidukao arvelt raha säästa oleks kindlasti üks lihtsamaid viise pere eelarve kontrolli all hoidmiseks. Kui eelarve polegi probleem, tasub mõelda sedapidi, et selle raha eest saab juba 3-liikmeline pere näiteks kinno minna.“