Lätis avastati suur rahamuulade võrgustik, kuhu kuulusid peamiselt alla 20 aastased noored

Kurjategijad on välja petnud üle poole miljoni euro. Citadele pank on koostanud ülevaate küberkelmuste värbamismeetoditest, et saaksite ennast kriminaalsetesse sekeldustesse sattumise eest kaitsta.

Läti politsei andmete kohaselt värvati hiljuti avastatud „rahamuulade“ võrku noori Läti kodanikke, kes lubasid kasutada oma pangakontosid ebaseadusliku raha ülekandmiseks, mille nad andsid hiljem tasu eest kurjategijate käsutusse. Nii legaliseeriti 555 600 eurot, mis on välja petetud peamiselt Saksamaa elanikelt. Viimase aastaga on Baltikumis tõusnud 20-25-aastaste noorte arv, kes nii teadlikult kui tahtmatult on hakanud rahamuuladeks rahapesu skeemides ehk aitavad edasi liigutada kuritegelikul teel saadud raha. „Skeemidesse on meelitatud peamiselt 20ndates noored ning tihti on nad ka teadlikud, millega nad tegelevad. Samas ei teadvustata, kui karmid karistused neid oodata võivad,“ selgitas Citadele panga Eesti filiaali rahapesu tõkestamise osakonna juht Viktor Tkatšenko.