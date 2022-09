Majanduskriisi esimesed ilmingud? Kasvamas on sissemurdmiste arv. Röövlid rahulduvad ka küttepuudega

Eelmisel nädalal said turvatöötajad sissetungihäire Harju maakonnas asuvast eramust. Kohapeale jõudes selgus, et elamu omanik oli kodus, kui vargad olid üritanud lahti muukida tema üles tõstetava garaaži ust. Häiresignaali rakendudes oli näha tundmatuid isikuid eemal olevasse autosse jooksmas, millega ka põgeneti. „Seetõttu soovitame ka kodus viibides valvesüsteem aktiveerida. Panna valve alla kõrvalhooned või näiteks aktiveerida valvesüsteem öösel magama minnes,“ selgitas G4S Eesti kommunikatsioonijuht Maxim Tuul ning lisas, et kõigest päev hiljem üritati eramusse siseneda ka Kohtla-Järvel, kus häirele reageerinud patrull leidis objektile saabudes katkise aia ja lahtise kuuri ukse. „Esialgsete andmete järgi olid kuurist kaduma läinud küttepuud,“ ütles Tuul.