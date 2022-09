Valitsus investeerib energiasse. Sikkut: plaanime toota aastaks 2030 Eestis lõpptarbimisega samas mahus taastuvelektri

„Oleme valitsusega seadnud eesmärgi, et aastaks 2030 toodame Eestis lõpptarbimisega samas mahus taastuvelektrit,“ sõnas majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Eesmärgi täitmine eeldab näiteks võrguühenduste tugevdamist, aga ka merealade vabastamist kõrguspiirangutest, et sinna oleks võimalik tuuleparke rajada. „See on vajalik, et soodustada erasektori investeeringuid ning pikas perspektiivis saaks elektriturul hind taas normaliseeruda“ lisas Sikkut.