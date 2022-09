Mis saab hinnast? Eestis ja meie lähiümbruses lähevad hooldusesse mitu suurt elektritootjat

Tänane börsihind Nord Pooli börsil just rõõmu ei valmista. Soome ja Eesti on keskmise tunnihinnaga 376,44 eurot MWh kohta ning Lätil ja Leedul on sama number 415,16. Üheks põhjuseks on teiste seas see, et mitmed ühendused ning tootmised on hoolduses. Keegi ei taha jätta planeeritud hooldusi külmale talveajale ning on neid hooldusi, mida suvel edasi lükati, sest oli näha, et eriti augustis kippus hind börsil väga kõrgeks. Nüüd aga on vaja tööd teostada.