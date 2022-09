Börsil oleva Saunumi kahjum kerkis rekordiliseks

„Ebakindlus makroökonoomilisel ning geopoliitilisel tasandil on mõjutanud ka saunatoodete sektori kasvutempot. Pandeemia-järgsete piirangute leevendamine on viinud inimeste fookuse enda kodustelt toimetamistelt - sealhulgas saunade ehitus/vahetus - muudele „majast välja“ toimetamistele,“ kirjutab Saunum börsiteates. Keriste soetamise kasvutempot on ettevõtte sõnul pidurdanud ka kasvanud energiahinnad.

„Need turud ja tegemised, millega me oleme aasta vältel kõvasti vaeva näinud, ennekõike pean silmas USAt ja Jaapanit, need hakkavad vaikselt looma. Isegi praeguses majanduskliimas me näeme, et peamine võti on müüa Euroopast väljaspoole. See on see töö, mis võiks hakata aasta lõpus vilja kandma,“ märkis Lindal Delfi Ärilehele.