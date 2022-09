Selgus universaalteenuse tootmishind. Täna avalikustatud hind on ajutine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvani sõnul on universaalteenus üks valikuvariant tarbijatele, kes on praegu valinud väga kõrge hinnaga fikseeritud elektripaketi või on jäänud börsipaketile. „Täna kehtestatud hind on kindlasti abiks neile tarbijatele, kes on jäänud endale madala hinna fikseerimisega hiljaks. Oluline on rõhutada, et kallimat elektri hinda maksvad kodutarbijad ei pea universaalteenusele üle minemiseks midagi tegema, teenust pakkuvad elektrimüüjad viivad nad teenusele automaatselt üle ning annavad sellest kliendile eraldi teada. Kui see variant ei sobi, tuleb pärast vastava teate laekumist sellest oma elektrimüüjale ka teada anda,“ märkis minister.