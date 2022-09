Kehva klienditoega võitlev tarkvaraidu Klaus sai investoritelt €12 miljonit

Uusimaks investoriks on Saksa päritolu riskikapitali fond Acton, mille portfooliost leiab veel näiteks tuntud online-turu Etsy ning New Yorgi börsil noteeritud veebi automüüja Cazoo. Samuti osalesid rahastamise ringis varasemad riskiinvestorid Icebreaker, Creandum ning Global Founders Capital.

Eelnevalt Pipedrive’is klienditoe osakonda juhtinud Klausi kaasasutaja Martin Kõiva sõnul on nende missiooniks vabastada maailm kehvast klienditoest. „Klausi tarkvara kasutatakse selleks, et väga suurte klienditoe mahtude juures anda efektiivselt tiimi sees tagasisidet ja analüüsida vestluste sisu,“ ütles Kõiva.

Klaus suunab uue raha peamiselt kiiremasse tootearendusse ja müüki. „Toote poolel on meie eripäraks tõsiasi, et andmeteadusele on reaalne ärivajadus olemas. Sestap on sellest saanud üks meie tugevusi ja seda kavatseme kindlasti jätkata,“ rääkis üks asutajatest Kair Käsper.