Suurärimehed ennustavad tulevikku. „Riik peaks ette valmistuma, et mitte sattuda allakäiguspiraali“

Just sedasi märkis Eesti ühe suurima investeerimisfirma Infortar (Tallinki ja Eesti Gaasi omanik) juhatuse esimees Ain Hanschmidt kapitalistide kokkutulekul ehk konverentsil Äriplaan 2023. Kui majanduslangus ongi tänases seisus muutunud justkui baasstsenaariumiks, siis paanikaks põhjust pole. Kui sügav see kriis olema saab, oldi vastandlikul arvamusel.

Mille järgi on võimalik aru saada, et kriis on päriselt kohal? Kui sügav see olema saab? Kuidas selleks ette valmistuda?Kas on üldse põhjust muretsemiseks? Sellest rääkisid suurettevõtjad Ain Hanschmidt, Heiti Hääl, Jüri Käo, Kaarel Kotkas, Rain Lõhmus ja Urmas Sõõrumaa.