Millistes piirkondades on kinnisvara väärtus ja tehingute arv enim kasvanud?

Korterite hinnad on kõige enam kasvanud seevastu Lõuna-Eestis. Valgas on ruutmeetri keskmine hind ühe aastaga kasvanud 55% ehk 217 eurolt 336 euroni. Võrus on kasv olnud 45% ning ruutmeetri hind on tõusnud 625 eurolt 903 euroni. Narvas seevastu suurenes küll märkimisväärselt tehingute arv, kuid ruutmeetri hind kasvas ainult 17%, mis on vähem kui Eestis keskmiselt.