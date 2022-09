Riik ei taha Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevu endale välja osta

Lepingu järgi oli riigil õigus Tallinna Sadama tütarfirma omanduses olevad reisiparvlaevad lepinguperioodi lõppedes fikseeritud hinnaga välja osta. Täpsemalt puudutas see Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu liinidel sõitvaid parvlaevu Leiger, Piret, Tõll ja Tiiu. Ostuks pidi riik sellest neli aastat ette teatama ehk tähtaeg oli täna. Seda ei tehtud.

Riik sõlmis lepingu Tallinna Sadamaga 2014. aastal ning seda kümneks aastaks, algusajaga 2016. aasta 1. oktoober. See tähendab, et TS Laevad teenindab Saaremaa ja Hiiumaa liine kehtiva sõitjateveo lepingu alusel kuni 2026. aasta 30. septembrini. Sellele järgnevaks perioodiks teenusepakkuja leidmiseks ei ole riik veel hanget välja kuulutanud.

Kaheksa aastat tagasi viitas toonane majandus- ja taristuminister Urve Palo, et kui riigil see õigus tekib, siis tõenäoliselt ei soovita kümne aasta pärast riigifirmalt laevu välja osta. „Mul ei ole tänaste teadmiste juures mingit alust arvata, et Tallinna Sadam ei peaks ise jätkama nende samade praamide opereerimisega [pärast kümneaastase lepingu lõppemist 2026. aastal],“ ütles Palo Ärilehele 2014. aastal.