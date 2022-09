OTSEPILT | Swedbanki eksperdid räägivad, mis toimub kinnisvaraturul tegelikult

Teemadeks on muutused majanduspildis, mis lähiajal kõige enam kinnisvaraturgu mõjutavad. Räägitakse elamuarendajate vaatest kinnisvaraturule ja sellest, kas lähiajal ehitatakse uusi kodusid rohkem või vähem ning kas koduostjal on põhjust oodata kinnisvara hindade langust. Pank annab ülevaate ka sellest, kuidas hetke ärev olukord on kodulaenude nõudlusele mõjunud.