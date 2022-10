Ajujaht TOP 20 | Spordiäpi edule annab oma panuse tuntud treener

Ajujaht on Eesti tuntuim iduettevõtete kiirendi, kus saab oma äriidee ja tiimi professionaalide käe all proovile panna. Ajujahis osalevatel tiimidel on võimalus maailmatasemel kiirendiprogrammi abil enda toode või teenus viia skaleerimis- ja investeerimisvalmiduseni. Ajujahi Auhinnafondi väärtus on üle 300 000 euro. Parimad tiimid on peale Ajujahi kiirendiprogrammi või juba selle ajal alati suutnud raha kaasata oma arengu toetamiseks.