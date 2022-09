BLOGI | Eesti Energia ütles välja oma universaalteenuse hinna ja kehtestas kuutasu

Täna selgub Eesti Energia universaalteenuse hind. Hommikul selgus tootmishind, milleks on 15,4 eurosenti kilovatt-tunni kohta.

Alexela on juba lubanud, et nemad teevad igal juhul Eesti Energiast sent odavama hinna (loe siit). Nende mitteametlik hind siis 18,24 senti kWh.