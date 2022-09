BLOGI ja VIDEO | Eesti Energia teatas oma universaalteenuse hinna ja kehtestas kuutasu

Hinnaks sai 19,24 senti kWh + kuutasu 1,99 eurot. Sinna lisandub veel võrguteenuse hind, taastuvenergia tasu ja aktsiis. Neilegi lisandub käibemaks.

Täna selgus Eesti Energia universaalteenuse tootmishind, mis on 15,4 senti kilovatt-tunni kohta.

Alexela on juba lubanud, et nemad teevad igal juhul Eesti Energiast sent odavama hinna (loe siit). Nende mitteametlik hind on siis 18,24 senti/kWh. Eesti Gaasi pakutava universaalteenuse lõpphind kliendile on 19,15 senti/kWh.

Universaalteenusele viiakse automaatselt üle 129 000 klienti

Eesti Energia juhatuse liikme Agnes Roosi sõnul hoolitseb Eesti Energia selle eest, et klientide jaoks oleks universaalteenusele üleminek võimalikult muretu. Need, kelle jaoks on universaalteenus soodsam lahendus, tuuakse automaatselt 1. oktoobri seisuga uude paketti üle ja klient midagi ise tegema ei pea. Automaatselt saab universaalteenuse pakkumise ligi 129 000 Eesti Energia koduklienti, kellest 90 000 on börsipaketil ja 39 000 fikseeritud hinnaga paketil.

„Anname muudatusest kliendile kirjaga lähipäevil teada. Kui klient saab universaalteenusele üleviimise kohta kirja, on rahulikult aega mõelda, kas pakkumisega nõustuda või see tagasi lükata. Kui klient ei soovi automaatset üleviimist, on Eesti Energia klientidel võimalik pakkumisest taganeda kuni 12. oktoobrini,“ lisas Roos.

Kui kliendi senine elektripakett on kallim kui universaalteenuse hind, siis toob Eesti Energia ta automaatselt 1. oktoobrist universaalteenusele üle. Kliente teavitatakse muudatustest e-kirja või paberkirja teel. Need, kes ei soovi universaalteenust, saavad sellest loobuda 12. oktoobrini.

Hüvitis teeb soodsamaks

Elektri kodutarbijale kompenseerib riik kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia hinnast, mis ületab 8 senti kilovatt-tunni (kWh) kohta, kuni 5 senti/kWh. Niisiis saab ka universaalteenuse võtja järgmised kuus kuud tarbida elektrit hinnaga 14,24 (Eesti Energia) või 14,19 (Alexela), Eesti Gaasi puhul aga 14,15 senti/kWh.