Tuuleturbiinide suurtootja koondab tuhandeid töötajaid

Ettevõttes töötab praegu üle 27 000 inimese üle maailma. Siemens Gamesa töötas eelmisel aastal välja strateegiaplaani, mille eesmärk on ettevõtte tegevust kokku tõmmata ja kahjumit vähendada.

Tegevjuht Jochen Eickholt sõnas: „Sellist otsust pole kunagi lihtne teha, kuid nüüd on aeg astuda otsustavaid ja vajalikke samme, et ettevõttes kannapööre teha ja jätkusuutlik tulevik tagada. Peame üles ehitama tugevama ja konkurentsivõimelisema Siemens Gamesa, et kindlustada oma koht rohepöörde võtmetegijana.“