Suurema aktsiaosakaaluga pensionifond, mis peab turbulentsetele aegadele hästi vastu

Pensionifond XL on LHV kõige äkilisem aktiivselt juhitud pensionifond. See tähendab, et oma suure riskiisuga seoses investeerib see fond aktsiaturgudele rohkem kui ükski teine LHV aktiivne fond. Aktsiaturud on fondi investeerimisportfellis mahukaim varaklass ja see muudab fondi tootluse volatiivsemaks kui teistel LHV fondidel.

Kuigi fondil XL on lubatud paigutada aktsiaturgudele oma kõik varad, siis – nagu ülejäänud aktiivselt juhitud fondid – hajutab fond investeeringuid varaklasside vahel. Seepärast on portfellis esindatud ka investeeringud kinnisvarasse, erakapitalifondidesse ja börsivälistesse võlakirjadesse.

Eelmise aasta teises pooles oli aktsiaturgudel väga tugevaid eufooriamärke, mistõttu kärpisime fondis aktsiate osakaalu märgatavalt. Tänavu ongi aktsiaturud esinenud nõrgalt, kuid selle põhjus pole olnud mitte lihtsalt eufooria taandumine, vaid ka geopoliitilised pinged, kiire inflatsioon ja keskpankade intressitõusud. Näiteks eurodes mõõdetuna oli aasta esimese kaheksa kuu tootlus üleilmsel MSCI Worldi indeksil –7%, USA S&P500 indeksil –6% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeksil –16,3%. Kuna eelmisel aastal müüsime fondi XL aktsiapositsioone, on meil tänavu õnnestunud portfellis suuri kaotusi vältida.

Edasivaatavalt hoiame fondis korralikku raha- ja likviidsuspuhvrit. 2022. aastat on iseloomustanud närvilisus ja suur muutlikkus meid ümbritsevas majanduskeskkonnas. Maailma majanduse väljavaated halvenevad ja keskpankade intressipoliitika on finantsturgudele vastutuuleks. Usume, et sarnane keskkond jääb kestma pikemaks ajaks. Piisav rahapositsioon võimaldab meil soodsate ostuvõimaluste tekkides aktsiapositsioone taas kasvatada.