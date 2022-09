Eesti Gaas hakkab pakkuma universaalteenust soodsama hinnaga kui Alexela ja Eesti Energia

Universaalteenust on võimalik pakkuda kõigil Eesti elektrimüüjatel. Eesti Gaasi pakutava universaalteenuse lõpphind kliendile on 19,15 senti/kWh koos käibemaksuga. Kuutasu summaks on 1,95 eurot (koos käibemaksuga).

Ka eestimaine energiaettevõte Alexela hakkab universaalteenust oma klientidele pakkuma alates 1.10.2022.

Alexela kliendid saavad universaalteenust marginaaliga 0,70 s/kWh

Alexela kliendile on universaalteenus lõpphinnaga 19,19 s/kWh, millele lisandub kuutasu 1,99€

Alexela viib kliendi automaatselt universaalteenusele kui selle hind on tema tänase paketi hinnast soodsam



Eestimaise energiaettevõtte Alexela eesmärk on sel kiirel muutuste perioodil toetada oma kliente ja teha nende jaoks soodsaid valikuid. Kui universaalteenuse hind on odavam, kui kliendi tänane hind, siis viiakse klient Alexela poolt automaatselt üle universaalteenusele. Kui hetkepakett on soodsam kui universaalteenus, siis klient jätkab oma olemasoleva paketiga. Mõlemal juhul teavitab Alexela klienti.



Kliendid saavad seni rahulikult nädalavahetust nautida ja juba algaval nädalal, 3. oktoobril laekub Alexelalt täpsustav informatsioon.

Mis saab kui klient ei soovi universaalteenusega liituda

Kui klient on saanud teatise universaalteenusele üleviimise kohta, kuid ei soovi universaalteenusega liituda, siis on vaja sellest Alexelat teavitada talle laekunud teatises märgitud tähtajaks ning kliendile ennistatakse tema varasemalt valitud pakett.



Vastav hinnavõrdlus ja automaatne üleviimine koos sellest keeldumise võimalusega toimub vastavalt elektrituruseadusele kuni 31.12.2022.

Eelmisest lepingust leppetrahvita uuele teenusele