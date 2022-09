Euroopat ähvardab energiakriis. Saksamaa seisab silmitsi majanduskriisiga, Itaalial on paremad väljavaated

Eni ja Itaalia suutsid kasutada ära olemasolevaid tarnesuhteid nende riikidega, et tagada lisagaas, millega asendada suur osa peamistelt tarnijatelt Venemaalt saadud kogustest. See on muutus, mida pole suutnud teha mitmed Euroopa riigid.

Saksamaa on majanduslanguse äärel. Riigi tööstus valmistub gaasi- ja elektrienergia jaotamiseks ning on hiljuti riigistanud suure kommunaalteenuse. Itaalia, kes on majanduskriisidega tuttav riik, on taganud lisatarned. Riik on kindel, et ei pea gaasi ratsioonideks, ning valitsus nimetab riiki energiajulgeoleku osas Euroopa parimaks.