Uuring: paindlike elektritarbimislahenduste abil võiksid Euroopa tarbijad hoida kokku kuni 71 miljardit eurot aastas

Uuringust selgus, et investeerimine tarkadesse energialahendusesse toob olulise rahalise võidu tarbijatele ning vähendab märkimisväärselt ka kasvuhoonegaaside tekkimist.

Uuringu fookuseks oli aasta 2030, mille osas võrreldi kaht stsenaariumit: olukorda, kus tarbijatel on võimekus juhtida energiatarbimist tänu nutikatele energialahendustele, ja olukorda, kus see pole üldse võimalik. Selleks, et tarbijatel oleks võimalik energiatarbimist juhtida, peaks olemas olema energia salvestamise, taastuvenergia tootmise ning energiatarbimise kontrollimise süsteemid.

Kui paindlik energiatarbimine täielikult rakendub, saab 2030. aastal kokku hoida:

37,5 miljonit tonni kasvuhoonegaase;

11,1 – 29,9 miljardit eurot võrguinvesteeringutelt;

71 miljardit eurot tarbijate elektrikuludelt.

Uuringu esitlusel sõnas uuringu peasponsori Eatoni juhatuse aseesimees Saydou Kane: „Uuring näitab, et seni lihtsalt elektri eest maksnud tarbijad – majapidamised ja ettevõtted – saavad raha säästa ja teenida ning võrgule pandavat survet vähendada, kui investeerivad tehnoloogiasse, mis võimaldab neil paindlikult energiat tarbida.“

SmartEn peadirektor Michael Villa rõhutas, et elektritarbimise paindlikkus on eriti oluline nõudluse vähendamiseks tarbimise tipphetkedel. „Uuringust selgub, et tarbimise paindlikkus on oluline juba praeguses kriisiolukorras, kuid muutub üha olulisemaks kliimaeesmärkide saavutamiseks,“ selgitas Villa.

Uuring on väärtuslik alusmaterjal eelseisvateks üleeuroopalisteks Fit for 55 aruteludeks. Sisuliselt aitab see hoogustada digitaalsete ja detsentraliseeritud energiaressursside kasutuselevõttu ning stimuleerida tarkade energialahenduste kasutuselevõttu, millest saavad kasu tarbijad ja kogu energiasüsteem.

Kogu uuringuga on võimalik tutvuda siin.

Eaton on nutikate elektriseadmete tootja, mis on pühendunud inimeste elukvaliteedi parandamisele ja keskkonna kaitsmisele. Eatoni eesmärk on toetada üleminekut taastuvenergiale ja lahendada maailma energiaväljakutseid. Eaton asutati 1911. aastal ja on olnud New Yorgi börsil noteeritud peaaegu sajandi. Teenindades kliente 170 riigis üle maailma, oli Eatoni eelmise aasta müügitulu 19,6 miljardit dollarit.