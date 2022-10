Sa oled kindlustanud oma telefoni, aga mitte enda elu ja tervist?

„Kõige sagedamini maksame hüvitist erinevate murdude puhul, mis on saadud kas kukkudes, kokkupõrkel või raske eseme langemisel jalale. Juhtumite seas on ka lihtsalt metsajooksu tehes ja väändumise tagajärjel tekkinud murde. Sõrmeluumurdude põhjuseks on enamasti kas pallilöök vastu sõrmi või sõrme jäämine esemete vahele. On ka hambamurde, mis on tekkinud kas tahke eseme sattumisel koos toiduga suhu või pallilöögist alalõua piirkonda. Lisaks murdudele on viimase aasta jooksul olnud sagedased armidega seotud nõuded. Armidega seotud kahjujuhtumite puhul on reeglina tegemist alla 10-aastaste lastega juhtunud õnnetustega. Juhtumite seas on lõikehaavu, põrutushaavu peapiirkonnas, põletusarme või kuuma veega kokkupuutest tekkinud pigmendilaike. Tegeleme palju ka rebendite ja venituste nõuetega. Enamasti on need vigastused tekkinud kas liigse koormuse, ootamatu löögi või äkilise liigutuse tagajärjel kas trennis, palli mängides või koeraga jalutades,“ kirjeldab INVL Life’i vanemriskihindaja Eva Tammai.