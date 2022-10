Suuremad elektrimüüjad on 1. oktoobriks esitanud oma universaalteenuse hinna. Võrdleme, kas nende pakutud hinnatase on odavam kui 2022. aasta möödunud kuude keskmised elektri börsihinnad. Oluline on aga teada, et börsihind ja universaalteenuse hind kujunevad erinevate aspektide alusel.