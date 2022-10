„Ma ei tohtinud sellest kellelegi rääkida“ Eesti mees tõmmati nagu märulifilmi petuskeemi

Eestis on laialt levinud pangapettused, kus inimesele tehakse selgeks, et tema konto on ohus ja seepärast on temalt vaja kätte saada kontole ligipääsuks vajalikud andmed. Või valetatakse inimesele kokku lausa põnevusfilmiga sarnanev stsenaarium ja ta on seepeale valmis käima välja suuri summasid sularaha, et aidata pettureid „tabada“. Täpselt nii juhtus ka Sergeiga, kelle lugu jagas Ärilehega Eesti Politsei.