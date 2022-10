VIDEO ja FOTOD | Laastav orkaan viis kaasa kaks miljonit maksva uhiuue sportauto

USA Florida osariigis elav autokoguja Ernie soetas uhiuue hübriidmootoriga McLaren P1 kõigest kaks nädalat tagasi. Auto väärtuseks hinnatakse 1,5-2 miljonit dollarit. Florida osariiki tabas aga laastav orkaan Ian, mis on tekitanud terves piirkonnas suuri kahjustusi. Nii jäädvustas kohalik Ernie, kuidas üleujutus viib garaažist minema tema hirmkalli auto.

Orkaan oli niivõrd halastamatu, et võttis kaasa ka mehe teise uhiuue auto Rolls Royce.

Reuters vahendas 1. oktoobril, et USA riikliku ookeani- ja atmosfääriameti uued pildid näitasid, et Iani tormituul pühkis ära mitu rannamökki ja motellihoone, mis asusid Florida Sanibeli saare kaldal. Pildid kuvasid, et kuigi enamik elumaju säilisid, näisid hoonete katusekahjustused tõsised.