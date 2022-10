Venemaa järgmine samm. Gazprom teatas täna suurriigile, et gaasiga on kaputt

„Gazprom andis teada, et nad ei ole võimelmised saatma täna gaasi koguseid, mida neilt nõuti, kinnitades, et nad ei saa Austria kaudu enam gaasi tarnida. Seega on Venemaa gaasitarnete maht Tarvisio sisenemispunkti kaudu null,“ teatas Itaalia suurima naftafirma Eni täna oma veebilehel.